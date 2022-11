Brandweer moet uitrukken voor zes schoorsteenbranden

De brandweer van de zone Fluvia rukte zaterdag een eerste keer uit voor een schoorsteenbrand in de Akkerwindestraat in Wevelgem. Iets meer dan een uurtje later, was het prijs in de Rollegemstraat in Ledegem. Zaterdagnamiddag volgden nog oproepen voor schouwbranden in de Decoenestraat in Kuurne en in de Bossuitstraat in Moen. Zondag rukte de brandweer uit voor schouwbranden iets na de middag naar de Waterstraat in Lauwe en de Tarwelaan in Kortrijk.