Brandstichter (28) had even tevoren ruzie met man die van balkon moest gered worden

Kort voor de brand was er in een bakkerij wat verderop een ruzie tussen enkele mannen, waaronder de bewoner die tijdens de brand op het balkon vluchtte, en de brandstichter. De twee zouden neven zijn van mekaar. Omdat de situatie dreigde te escaleren, werd de politie erbij geroepen. Even later, op het moment dat de inspecteurs in de bakkerij aanwezig waren voor de vaststellingen, kwam plots de melding binnen van de brand boven het grillrestaurant in de Zwevegemsestraat. Toen de politie daar arriveerde, trof ze er op straat de brandstichter aan. De man, die naar verluidt met psychologische problemen kampt en niet zou geweten hebben dat zijn neef in het pand aanwezig was, werd ter plaatse ingerekend en naar het hoofdcommissariaat overgebracht. Over de aanleiding tot de ruzie is voorlopig nog niets bekend. De man die gered werd van het balkon maakt het goed en is intussen ontslagen uit het ziekenhuis.