Brandje in flatje boven broodjeszaak snel geblust: geen gewonden

De alarmmelding liep kort voor 23 uur binnen bij de hulpdiensten. Blussers van de posten Kortrijk, Heule en Menen repten zich ter plaatse. Maar terwijl sommige blussers nog onderweg waren, kwam al de melding dat ze niet meer hoefden door te rijden. Het brandje, dat ontstaan was in een flatje boven broodjeszaak Bagatelle, was immers onmiddellijk onder controle. Naar verluidt, had een boek vuur gevat. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. Omwille van de rook moest de flat in kwestie worden geventileerd.