Brand in washok achteraan woning terwijl bewoners aan zee verblijven

“Het begon ineens enorm naar een brand te ruiken”, vertelt de buurvrouw die maandagnamiddag in haar tuin zat. Ze twijfelde niet en verwittigde meteen de brandweer. “Omdat de bewoners niet thuis waren hebben we moeten inbreken”, vertelt luitenant Dirk Vens van de hulpverleningszone Fluvia. “Uiteindelijk konden via de buren tot bij de brand aan de achterkant van de woning. Eens we binnen waren, was het vuur ook erg snel geblust.” De brand was ontstaan in het washok achteraan het huis. Vooral in het washok zelf is de schade aanzienlijk. Ook in de rest van de woning is er rookschade. Door de brand was de Heulsestraat een tijdlang volledig afgesloten vanaf de spooroverweg.