Brand in kraakpand waar eerder al problemen waren: “Het werd al eens gesloten, hopelijk kan dat opnieuw”

In de Sint-Rochuslaan in Kortrijk brak donderdagmorgen omstreeks 4.15 uur brand uit in een kraakpand. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur blussen, niemand raakte gewond. “Dit is een drugspand hé, hoog tijd dat er iets aan gedaan wordt", vertelt een buurtbewoner. Het pand is eigendom is van een onverbeterlijke huisjesmelker die in de cel zit, in 2020 moesten de speciale eenheden zelfs tussenkomen.