Brand doet vader en zeven kinderen vluchten uit huis: “Vorig jaar zwangere echtgenote verloren en nu gebeurt dit”

BissegemEen brand heeft woensdagavond aanzienlijke schade aangericht op de zolder van een huurwoning in Bissegem bij Kortrijk. Gelukkig deden rookmelders hun werk, waardoor bewoner Walter Dewildeman (59) en zeven kinderen konden ontkomen. “Dat was mijn enige en grootste zorg”, zegt de man, die zich probeert te beredderen na het overlijden van zijn zwangere echtgenote vorig jaar.

Walter Dewildeman woont in een ruime huurwoning langs de Neerbeekstraat in Bissegem samen met acht kinderen, van wie drie uit een vorige relatie van zijn gestorven echtgenote. “Opeens begonnen de rookmelders te loeien”, vertelt de man. “We hebben die op elke verdieping en ze zijn met elkaar verbonden, waardoor ze allemaal alarm slaan. Ik had er geen flauw benul van wat er precies aan de hand was. Maar toen ik naar de eerste verdieping trok, rook ik een brandgeur. Enkele seconden later zag ik rook kringelen uit een stopcontact. De elektriciteit viel ook uit.”

Volledig scherm Bewoner Walter Dewildeman (59) hield het hoofd koel en slaagde erin alle kinderen tijdig te evacueren. © Hans Verbeke

Schoorsteenbrand?



“Ik dacht maar aan één iets: iedereen veilig buiten krijgen”, zegt Walter. “Dat lukte gelukkig zonder problemen.” De kinderen, tussen 3 en 18 jaar, werden opgevangen bij overburen. Eén was niet thuis en hoefde dus niet geëvacueerd te worden. “De brandweer was hier bijzonder snel, het duurde maar een dikke vijf minuten. Intussen ontsnapte wel al behoorlijk wat rook van onder het dak.” Volgens officier Sebastien Lefebvre was er in de noodcentrale een melding binnengelopen voor een schoorsteenbrand. “Maar toen we arriveerden, merkten we dat er meer aan de hand was. Stopcontacten waar rook uit komt, is niet meteen iets wat je associeert met een schouwbrand. Ook het feit dat er geen elektriciteit meer was, maakte ons extra waakzaam.”

Quote Mijn echtgenote Sylvie was 25 weken zwanger van een zoontje, Yaron. Ze werd plots ziek en voor we het beseften, was ze overleden. Volgens mij was ze een van de eerste corona­slacht­of­fers. Walter Dewildeman

De brandweerlieden stelden vast dat er eigenlijk vuur op zolder woedde. “In een kwartiertje tijd hadden we die brand onder controle”, zegt Lefebvre. “Maar nadien was het uiteraard belangrijk om na te gaan of werkelijk alles geblust was. De schade door de brand situeert zich enkel op de zolder, waar nogal wat spullen lagen opgestapeld. Op de onderliggende verdieping is er lichte waterschade. Al bij al valt het nog mee. Maar het gezin moet wel de nacht elders doorbrengen. Er hangt nog te veel rook in de woning.”

Volledig scherm De brandweer had de zolderbrand in de Neerbeekstraat in Bissegem snel onder controle. © Hans Verbeke

Solidariteit

Voor Patrick is de brand een nieuwe tegenslag. “Vorig jaar, op 20 maart, stierf onverwacht mijn echtgenote Sylvie”, vertelt hij. “Ze was 25 weken zwanger van een zoontje, Yaron. Sylvie werd plots ziek en voor we het beseften was het voorbij. Volgens mij was ze een van de eerste coronaslachtoffers. Sindsdien probeer ik het thuis te beredderen zoals het hoort. Makkelijk is dat niet, maar ik heb veel steun. Ook vanavond is dat nog maar eens gebleken. Verscheidene buren hebben één of meerdere kamers aangeboden om te overnachten. Die solidariteit doet veel deugd.”

Als de beschadigde zolder opgeruimd is en de onderliggende verdiepingen flink gepoetst zijn, moet het gezin normaal kunnen terugkeren naar de huurwoning. Over de oorzaak van de brand is nog geen absolute zekerheid, maar er wordt gedacht aan een elektrisch defect.