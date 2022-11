Brand boven grillrestaurant werd aangestoken: politie pakt verdachte op

Over de oorzaak van de brand, die nipt niet eindigde in een drama omdat een bewoner via een ladder kon worden gered , bestond aanvankelijk geen duidelijkheid. Daarom besliste het parket om een branddeskundige te sturen. Die kwam tot de vaststelling dat het vuur werd aangestoken. Vrij snel kwam ook een verdachte in beeld. De man in kwestie werd opgepakt en ondervraagd. Hij wordt ook voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die zal beslissen of hij al dan niet wordt aangehouden.

Zware straf

Het parket wil voorlopig geen informatie kwijt over de identiteit van de verdachte, noch over het motief van de brandstichting. Wel zeker is, dat het niet gaat over de man die werd gered op het balkon. Onderzoek moet duidelijk maken of de verdachte wist dat er iemand in het pand aanwezig was op het moment van de feiten. Als dat het geval is, zal de verdachte worden beschuldigd van brandstichting bij nacht in een bewoond pand. Hij riskeert dan 15 tot 20 jaar cel. Dergelijk misdrijf kan in theorie leiden tot een procedure in het hof van assisen maar in de praktijk worden dergelijke dossiers meestal voor de correctionele rechtbank gebracht.