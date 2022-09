Brand bij... brandweer: deel van werkplaats oude kazerne uitgebrand, enkele tientallen omwonenden geëvacueerd

KortrijkIn Kortrijk is donderdagavond kort voor middernacht brand uitgebroken in de oude brandweerkazerne in de Rijkswachtstraat. Een deel van de oude werkplaats stond in lichterlaaie. Wegens de dichte bebouwing werden enkele tientallen bewoners van de Zwevegemsestraat en de Sint-Antoniusstraat gevraagd om hun huizen en flats te verlaten.

De oude kazerne staat al ruim twintig jaar leeg in de dichtbevolkte omgeving van de Zwevegemsestraat maar wordt momenteel gerenoveerd. Daarom liggen er nogal wat materialen opgeslagen, zoals asfalteringsrollen en isolatiepanelen. “Bij onze aankomst, rond middernacht, stond één van de zeven beuken van de vroegere werkplaats in lichterlaaie”, zegt luitenant Hans Van Poucke. “De uitslaande brand deed het ergste vermoeden maar was snel onder controle.”

Geen opvang nodig

Terwijl de brandweer volop aan het blussen was, ging de politie langs bij onder meer de bewoners van de kleine huisjes in de aanpalende Sint-Antoniusstraat. De meeste van hen kwamen spontaan naar buiten. “Er was een vreemd soort geknetter en opeens ook enkele ontploffingen”, getuigt één van hen. Enkele tientallen mensen moesten hun woning of flat verlaten. Omdat het nog aangenaam warm was, hoefde geen opvang te worden georganiseerd. De evacuatie was ook van korte duur. Na zowat een half uurtje mocht iedereen weer naar binnen.

Volledig scherm De brand in de vroegere werkplaats van de oude brandweerkazerne in Kortrijk woedde in alle hevigheid maar was ook snel onder controle. © Hans Verbeke

Dichtbevolkt gebied

“De schade in oude kazerne bleef hoofdzakelijk beperkt tot die ene beuk waar de brand in nog onbekende omstandigheden is ontstaan”, zegt Hans Van Poucke, die zowat dertig jaar geleden zijn carrière bij de brandweer startte in het gebouw in kwestie. “Daardoor hadden we voorkennis van de structuur van het gebouw. Dat de kazerne ingesloten zit in een dichtbevolkt gebied, baarde ons zorgen. Maar eigenlijk wisten we al na een klein kwartier dat de brand niet zou uitbreiden, onder meer door het feit dat de meeste beuken helemaal gestript zijn om ze straks te renoveren.”

Straks Deelfabriek

In het gebouw was niemand aanwezig toen de brand uitbrak maar overdag wordt er wel gewerkt. De oude kazerne wordt gerenoveerd om er straks de Deelfabriek in onder te brengen. Dat is een project waarbij verschillende projecten van burgers en de stad elkaar vinden in het delen, ruilen en herstellen van allerhande materialen. Op die manier wordt gestreefd naar duurzamer leven tegen een betaalbare prijs. Momenteel is de Deelfabriek nog gevestigd op de Venning in Kortrijk, maar in de oude brandweerkazerne is vier keer meer plaats waardoor de Deelfabriek er fors zal kunnen uitbreiden.

