Bowlen met dwerg promoot eiwitshakes: “Maric droeg een veiligheidspetje…”

In een knalrode Ferrari met kerstboom op het dak door Kortrijk scheuren, halfnaakt op een rotonde op ’t Hoge in Kortrijk postvatten, in een cabrio vol babes door een carwash rijden en nu bowlen met een dwerg… het kan niet op voor Patrick Lippens en Nicolas Depoorter. Ze trokken op vrijdag 5 augustus met Maric (20) uit Waregem naar het Sportcentrum in Deerlijk. Om de dwerg op een skateboard over een bowlingbaan te rollen in een poging om zo alle shakepotten in plaats van de gewone kegels omver te krijgen, want het moet nu ook niet té gek worden.