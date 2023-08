Bouw sportief feestje tijdens afterwork United Spurs, met pizzafoodtruck en dj’s

The Brew Society wint als enige Belgische brouwerij goud op World Beer Awards, met Flemish Red Ale XII

SOSAB Flemish Red Ale XII van brouwerij The Brew Society uit Heule heeft in de categorie World’s Best Sour en Wild Beers de hoofdprijs weggekaapt, tijdens de World Beer Awards. Dat is de belangrijkste professionele bierwedstrijd ter wereld, waarbij internationaal de beste bieren erkend en gevierd worden.