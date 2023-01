Boete, rijverbod én alcoholslot voor jongeman na botsing tegen geparkeerde wagens

Kortrijk Secundair onderwijs in Kortrijk krijgt 481 extra plaatsen, Vlaanderen maakt 6,7 miljoen euro vrij

De nood aan extra plaatsen in het secundair onderwijs in Kortrijk is hoog, door een veranderende demografie en het al enkele jaren stijgend aantal inwoners. De Vlaamse regering speelt er met het ‘masterplan scholenbouw 2.0’ op in, door 6.702.987 euro in 481 extra plaatsen te investeren.

