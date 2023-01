Boete en voorwaardelijke celstraf voor ongeduldige automobilist na verkeersagressie aan basisschool in Heule

Op 27 april 2022 merkte een tweede leerkrachte als eerste op dat een witte bestelwagen aan onaangepaste snelheid de schoolomgeving naderde. Ze moest opzij springen toen Gust H. passeerde. Wat verderop kreeg hij het met een tweede leerkrachte aan de stok. De vrouw stond met een fluo jasje en een stopbordje op de weg om kinderen over te laten steken maar dat was niet naar de zin van H. Hij dreef zijn motor in neutraalstand hoog in toerental en- reed uiteindelijk zachtjes tot tegen het been van de vrouw. Er raakte niemand gewond maar via de nummerplaat kon achterhaald worden wie achter het stuur zat. Camerabeelden waren de stille getuigen van de verkeersagressie. “Geen idee wat hem heeft bezield”, pleitte advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Maar er raakte niemand gewond. Er is dan ook geen sprake van slagen en verwondingen, enkel van een overtreding. En daar is een correctionele rechter niet voor bevoegd.” Daar ging de rechter niet mee akkoord. “Uit de camerabeelden blijkt dat hij tot twee keer toe tegen het been van de opzichtster reed én dat er veel kinderen in de buurt aanwezig waren”, aldus de rechter in het vonnis. “Dat getuigt van een asociale en agressieve ingesteldheid.” Aan één van de leerkrachten moet hij een schadevergoeding van 350 euro betalen.