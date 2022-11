Boete en rijverbod voor ondernemer aan 190 km/u op E403

Kortrijk/Brugge Vakbonden De Lijn delen pamfletten uit in Kortrijk: “Agressie op buslijnen in elke stad of dorp, we zijn vragende partij voor afgesloten stuurpos­ten”

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij De Lijn voerde dinsdagochtend actie bij bushaltes aan het treinstation in Kortrijk. Door er pamfletten uit te delen en zo reizigers te sensibiliseren over de toenemende agressie naar chauffeurs, bediendes en controleurs toe. Aanleiding was een zwaar geval van agressie vorige week donderdagavond. Waarbij een man, vergezeld van een pitbull, een buschauffeur te lijf ging in hartje Brugge. Ook Kortrijk ontsnapt niet aan zinloos geweld.

22 november