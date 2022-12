Boete en dwangsom dreigt opnieuw voor oprichter chicoreimuseum

In 2014 ontsnapte de man nog aan een dwangsom nadat hij in korte tijd heel wat afval dat in en rond de hoeve op de hoek van de Beiaardstraat en de Pachthofstraat in Heule stond, weg kon werken. Maandag moest hij zich opnieuw voor dezelfde feiten verantwoorden. “Hij is terug vervallen in zijn oude gewoonte. Sinds 2010 praat hij al over het openen van een museum en belooft telkens het afval op te ruimen. Maar er komt niets van in huis, het is een verkapt stort geworden, er zijn geen andere woorden voor”, zegt het Openbaar Ministerie dat vraagt om de man te veroordelen tot een boete van 8.000 euro waarvan de helft effectief en de verplichting om al het afval op te ruimen tegen een bepaalde datum, en anders een dwangsom per dag vertraging.