Boektopia mist start niet: een pak groter dan vorig jaar, véél beleving, en blije gezichten bij de bezoekers. “Het hoogtepunt? Een handtekening van Boma en Marcske, natuurlijk”

Kortrijk Event in Parkhotel leidt 40 Oekraïners snel naar werk: “Job hebben is kortste weg naar integratie”

Matching Talent kreeg vrijdagochtend veertig Oekraïense vluchtelingen op de been. Voor een evenement rond werken in Vlaanderen, gehouden in het Parkhotel in Kortrijk. “Oekraïners zijn geen planners, het zijn doeners”, vertelt de Oekraïense Svitlana Federova uit Zottegem, die jobcoach is en er begeleidde.

28 oktober