Boektopia mikt op 40.000 bezoekers: 60 jaar tv-kok Piet Huysentruyt, 25 jaar F.C. De Kampioenen strips… grootste boekenevent van Vlaanderen zit vól beleving

Marke/Aalbeke Na verdachte gedragin­gen langs Moeskroen­se­steen­weg: politie pakt drie verdachten op

Een alerte patrouille kreeg zondagnacht op de grens van Marke en Aalbeke drie mannen in het oog die zich verdacht gedroegen. Achteraf bleek, dat er diezelfde nacht geprobeerd was om in te breken in verschillende voertuigen.

17 oktober