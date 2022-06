Boef slaat met 1 geboeid hand op de vlucht: “Alsof we in filmopnames terecht waren gekomen.”

Bij de politie van de zone Vlas was gemeld dat de Kortrijkzaan uit de Kleine Sint-Jansstraat zijn voorwaarden voor elektronisch toezicht niet naleefde. Toen een patrouille de man zaterdag rond 14.45 uur een bezoek ging brengen, stelde hij zich agressief en weerspannig op. “Hij sloeg in het wild rond en bracht verwondingen aan onze agenten toe”, aldus Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. Enkele patrouilles gingen in bijstand en slaagden er in de agressieveling aan één hand te boeien. Hij bleef echter agressief en slaagde er in zich los te rukken en het op een lopen te zetten. Op ’t Plein kon hij omsingeld en overmeesterd worden, niettegenstaande hij bleef slaan en schoppen en met zand in het rond strooien. Ondertussen verblijft hij opnieuw in de gevangenis. Enkele terrasjesgangers sloegen het tafereel met alsmaar stijgende verbazing gade. “Het was precies alsof we in filmopnames waren terechtgekomen”, klinkt het.