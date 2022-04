BMW belandt op vangrail op R8 na kop-staartbotsing

Het ongeval gebeurde zo’n tweehonderd meter voorbij het ongeval in de put waarbij een ambulance betrokken was. “Er was even verkeerschaos en veel bestuurders die niet goed wisten wat te doen bij het zien van dat ongeval”, vertelt de bestuurder van de BMW. “Ik reed aan een normale snelheid en ineens gingen ze voor mij vol op de remmen.” De jongeman kon een aanrijding van zijn voorligger niet meer vermijden en verloor de controle over zijn stuur. Hij belandde met zijn BMW uiteindelijk op de vangrail naast de weg. Beide bestuurders kwamen met de schrik vrij en dienden omwille van het eerdere ongeval een tijdje te wachten vooraleer ook zij geholpen werden.