Blokken in een textielmuseum of voormalig gemeentehuis: op deze 6 plaatsen kunnen studenten in het zuiden van West-Vlaanderen terecht

Door werken bijna drie weken eenrich­ting in Molen­straat

Er is van maandag 22 mei tot en met vrijdag 9 juni eenrichtingsverkeer in de Molenstraat in Heule van kracht, komende van de Kortrijksestraat richting Izegemsestraat, tot aan de aansluiting op de zijweg Heulemeersen.