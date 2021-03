“Blijf niet met problemen zitten, praat erover”: Familie-acteur Peter Bulckaen doet oproep naar mensen met psychische klachten

Peter Bulckaen uit Geluwe richt zich in een videoboodschap tot de Zuid-West-Vlamingen: “Het belangrijkste is om niet alles op te kroppen. Pak de telefoon en praat erover tegen een buurman, je partner, je kinderen… En wie iemand kent die het mentaal moeilijk heeft en er moeilijk over kan praten: misschien kan jij erover beginnen. Misschien kan jij die persoon uitnodigen om zijn verhaal te komen doen bij jou. Het kan een eerste stap zijn in de richting van het oplossen van dat probleem. En voor wie er niet over wil praten met iemand uit zijn directe buurt, is er nog altijd Kzitermee. Daar kan je terecht om iemand professioneel of vriendschappelijk hulp aan te bieden.”