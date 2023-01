“Blijf geïnteresseerd”: fotograaf-kunstenaar Marcel blaast 100 kaarsjes uit

De uit Moeskroen afkomstige Marcel De Coninck huwde in 1951 met Denise Casier, in Zwevegem. Marcel werkte als bediende in de gewezen elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem. Later werd hij overgeplaatst naar de toenmalige centrale in Ruien, waar hij diensthoofd van de administratie was. Hij woonde samen met zijn vrouw en schoonouders in het naastliggende Kluisbergen. Marcel verdiepte zich sinds zijn tienerjaren in fotografie, als hobby. Marcel - aangesloten bij een fotoclub en de St-Lucasgilde in Kortrijk - nam deel aan tal van internationale fotosalons, met als hoogtepunt een derde wereldprijs in Hong Kong in 1962. Sinds fotografie digitaler is, begon Marcel te schilderen, wat hij nog altijd doet. Ook zijn schilderijen leverden trouwens al prijzen op.