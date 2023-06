Bioboerderij Hierford genomineerd voor BioVLAM prijs

“Met ijzeren staaf sloeg hij ramen stuk”: 15 maanden cel voor roker die door het lint ging nadat winkelier hem vroeg sigaret te doven

De agressieveling die op zondag 8 januari volledig door het lint ging in en rond een voedingswinkel in het centrum van Kortrijk, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van 15 maanden. Hij deelde rake klappen uit, zwaaide gevaarlijk in het rond met een metalen spies en sloeg enkele ramen aan diggelen.