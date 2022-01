BINNENKIJKER. Koppel verbouwt penthouse in Kortrijk met fantastisch uitzicht: “Twee jaar gezocht tot we 100% match hadden”

Bavikhove/Kortrijk Oudste broer meer dan 6 maanden na vondst cannabis­plan­ta­ges als eerste vrijgela­ten

Ruim 6 maanden nadat hij samen met zijn jongere broer in de cel vloog als verdachte voor betrokkenheid bij 2 cannabisplantages in Bavikhove (Harelbeke) en Kortrijk, is een 45-jarige man uit Bavikhove onder voorwaarden vrijgelaten. Hij is daarmee de eerste van de 6 verdachten die in het vooruitzicht van het proces de cel mag verlaten. “Zijn aanhouding was niet meer noodzakelijk voor de openbare veiligheid”, legt advocaat Thomas Vandemeulebroucke uit.

14 januari