BINNENKIJKER. Bouw zaak uit in te renoveren 135-jarige unieke kapel in Kortrijk: “De glasramen, de mezzanine, het altaar… práchtig”

Nieuwe Deelfa­briek opent pas in september, maar opvallend lichtkunst­werk trekt nu al de aandacht: “Een baken voor de hele stad”

Hoewel de Deelfabriek, die een nieuwe stek krijgt in de oude brandweerkazerne in Kortrijk, pas in september opent, trekt een opvallend lichtkunstwerk in de toren nu al de aandacht. “Voor bewoners, maar bijvoorbeeld ook voor treinreizigers zal het kunstwerk een niet te missen herkenningspunt zijn”, zegt schepen Philippe Decoene (Vooruit).