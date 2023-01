Bijna 1,5 miljoen fietsers reden door Budastraat in 2022: “Indrukwekkend, ons fietsbeleid werkt”

KortrijkEen fietstelpaal in de Budastraat op het Buda-eiland, dat is pal in de fietszone in de binnenstad van Kortrijk, registreert sins eind september 2017. Afgelopen jaar werd de kaap van 1,5 miljoen fietsers net niet gehaald. Het waren er welgeteld 1.468.389. Het is een nieuw record en het is een stijging met 43,31 procent, vergeleken met het begin van de tellingen.

De stad Kortrijk vergeleek de jaren 2018, 2019, 2020 en 2022. Niet 2021, want de data waren dat jaar niet sluitend nadat de fietstelpaal buiten gebruik was na een aanrijding. Er zijn per dag gemiddeld 4.023 fietsers geregistreerd in 2022. In 2018 lag dat gemiddelde op 2.807. De miljoenste fietser passeert elk jaar vroeger in de Budastraat: in 2018 op 18 december, in 2022 op 7 september.

Ook het record van de drukste dag is in 2022 gebroken, tot twaalf keer toe zelfs. De drukste dag was op (Sinksen)zaterdag 4 juni, met 7.758 fietsers. De maand juni is elk jaar de drukste maand. Er is ook een verschil tussen weekdagen en weekends. Weekdagen scoren een stuk hoger door het woon-werk- en woon-schoolverkeer. De zaterdagen scoren beter dan de zondagen, want dan komen er veel shoppers met de fiets naar de stad. Op de fietstelpaal kan iedereen zien hoeveel fietsers er die dag en dat jaar passeerden.

Quote We bedanken alle mensen die kunnen fietsen en dat bewust ook doen schepen Axel Weydts

Schepen van Kortrijk Fietst Axel Weydts (Vooruit) is tevreden: “Deze cijfers zijn indrukwekkend. Ze bewijzen dat ons fietsbeleid werkt. Als je veilige ruimte voorziet voor fietsers, komen de fietsers vanzelf, dat is nu aangetoond. Kortrijk wou meer mensen op de fiets krijgen. Door fors te investeren in veilige infrastructuur en fietsers de plek te geven die ze verdienen, wordt deze doelstelling gehaald. Het sterkt ons ook om verder te gaan op de ingeslagen weg. We blijven fors investeren in verkeersveiligheid.”

Volledig scherm Een infografiek, over de recordcijfers in 2022 © stad Kortrijk

“Fietsen heeft alleen maar voordelen, zowel voor de fietser zelf - het is gezonder, veel goedkoper en vaak sneller - als voor de samenleving. Want het is goed voor leefmilieu en klimaat, er zijn minder files, er is minder ruimte-inname en het zorgt voor een aangenamere omgeving. We bedanken alle mensen die kunnen fietsen en dat bewust ook doen”, aldus schepen Axel Weydts.

