Bezoekers krijgen voor het eerst een blik op werf van Kortrijkse stationsbuurt: “Ronduit indrukwekkend”

De nieuwe ondergrondse parking Station is groot. Er komen 889 autoplaatsen, verspreid over drie verdiepingen. In oktober gaat de parking al open, het project moet alleen nog afgewerkt worden. Een ideaal moment om mee te doen aan Open Wervendag, redeneerde bouwbedrijf Eiffage. En daar bleken heel wat inwoners het mee eens te zijn: er kwamen duizend mensen langs die in groepjes een rondleiding kregen.

© Henk Deleu

Divers publiek

Dat er zoveel mensen langskwamen, was een aangename verrassing. “We merken bij ondergrondse werven dat er doorgaans minder interesse is”, zegt Nico Godderis, directeur voor de Kortrijkse werf van Eiffage. “Maar hier, waar er dus ook niet zoveel beweegt bovengronds, was die interesse er wel. Het is de eerste keer dat mensen een blik krijgen achter de schermen bij de ingrijpende vernieuwing van de Kortrijkse stationsomgeving.”

En het is ook een van de grootste projecten in Kortrijk op dit moment. “De aanleg van de autotunnel, fietsers- en voetgangerstunnels en de bustunnel wordt door andere aannemers uitgevoerd. De rondleiding belicht alleen ons deel, de parking, maar hier en daar kun je ook van de andere onderdelen een glimp opvangen.”

© Henk Deleu

De bezoekers waren van alle leeftijden. “Aan de vragen te horen, was het ook een divers publiek. Hier en daar kwamen enkele van onze mensen langs met hun gezin om hun partner en kindjes te tonen waar ze mee bezig zijn”, gaat Godderis verder. “Ik had ook een man in de groep die elke dag met de trein passeert en benieuwd was om het resultaat van die werken eens van dichtbij te zien.”

© Henk Deleu

Van boven naar beneden

Bezoekers kwamen onder andere te weten dat Eiffage de werken bovenaan startte in plaats van onderaan. “We hebben eerst de zijwanden gebouwd, er daarna een dakplaat op gegoten en hebben van daaruit naar beneden gegraven. Dat klinkt onlogisch, want meestal start je met de vloerplaat en baan je je dan een weg naar boven. Hier moesten we dat omgekeerd doen voor de stabiliteit: de voorbij denderende treinen zetten anders te veel druk op de zijwanden.”

Ann Kerckhof uit Gullegem vond het alvast interessant. “We komen veel in Kortrijk en waren echt benieuwd. Bij de start van de werken drie jaar geleden zijn we ook eens komen kijken. Heel indrukwekkend om te zien allemaal.” Georgette Fagoo uit Kortrijk sluit zich daarbij aan. “We wisten niet goed wat we ervan moesten verwachten, maar het was indrukwekkend.”

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu

© Henk Deleu