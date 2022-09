Bezoek verrassende tentoonstelling Zeeën op woonboot MS Lido

De reizende expo Zeeën werd eerst in Mechelen getoond, is nu in Kortrijk en trekt daarna naar Hasselt. “Kortrijk staat al jaren op onze lijst van favoriete bestemmingen. Het is een stad die leeft en veel te bieden heeft zoals muziek, kunst en creativiteit en dus meer aandacht verdient”, zeggen initiatiefnemers Sandra Van der Wildt en Filip de Blend. Kunstenares Chantal Chapelle reikt met ‘Zeeën voorbij de tijd’ een eindeloze natuurervaring aan.

Uitzonderlijk meesterschap legt de voortdurende voortschrijdende natuur vast. Chapelle laat je met subtiele verfstreken de lucht, het licht en het water ervaren. De schilderijen lopen verder over de rand, over de tijd… Haar werken zoomen in in het moment. Innemend, ingetogen en met volle kracht wordt de energie overgebracht. Vanuit de eigen geschiedenis beleeft de waarnemer de zee. ‘Scent of sea’ voel, hoor, ruik en proef je haast.