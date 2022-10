Bezoek gratis stadsfestival WONDER en flirt er met de grenzen tussen fysiek en digitaal

KortrijkTot 6 november kan je in Kortrijk gratis het stadsfestival WONDER bezoeken, met de Budafabriek als uitvalsbasis. Het thema is ‘Let’s get phygital’.

Het thema combineert de woorden physical en digital. Bewust, WONDER verkent nu de grenzen tussen fysiek en digitaal. Met een knipoog naar de coronacrisis, met toen beperkte fysieke contacten en de intrede van een digitale leefwereld. WONDER toont hoe een nieuwe generatie de nieuwste digitale technologieën omarmt en nadenkt over de toekomst van onze wereld, onze regio en Kortrijk.

Mis in dat kader op WONDER ‘We Are the Next Generation’ van Designregio Kortrijk en partners niet. Waarin een externe vakjury een boeiende selectie maakte van de volgende generatie Belgisch ontwerptalent in productdesign, grafisch ontwerp en gamedesign. Twee concrete voorbeelden zijn het Water Harvesting Object (W.H.O.) van Anouck Van Zetten, dat bestaande gebouwen helpt om zelfvoorzienend te worden, en Second Wave van Ameline Vandecasteele, waarin afgedankte visnetten gebruikt worden om meubels te maken.

Er is nog zoveel meer te beleven. Ontdek op WONDER hoe organisaties de krachten bundelen om via circulaire cocreatie met afval nieuwe producten te maken. Beeldend kunstenaar Jonas Vansteenkiste laat met Pedigree nadenken over hoe we wonen en waar we vandaan komen. Of speel Emojipong, waarbij de besturing van het retro arcadespel vervangen is door gezichtsexpressies.

© Henk Deleu

Nog een tip is een expositie die belicht hoe technologie ook te veel van de mens kan en dreigt over te nemen. Uitgewerkt door twintig alumni van de opleiding Industrieel Productontwerpen (IPO) van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) om zo ook naar een balans te zoeken tussen mens, natuur en technologie.

En WONDER beperkt zich niet tot de Budafabriek alleen. Zo is er in het museum Texture aan de Noordstraat Super Tactility Soft. Dat is een expositie die het kruispunt opzoekt tussen het voelbare en het digitale. Verlangen we bijvoorbeeld in deze digitale tijden naar meer fysieke aanraking. Nog een tip is een bezoek aan een gewezen weefatelier in de Jakob van Arteveldelaan 24 in de Sint-Janswijk, waar de organisatie 4n20 nu zit. Je vindt er de groepstentoonstelling Mimesis, die de grenzen tussen kunst en design verkent.

© Henk Deleu

