Bestuurders ongedeerd bij ongeval langs Doornikserijksweg

Kortrijk Kist van Oxford, met taferelen van Guldenspo­ren­slag op, komt naar Kortrijk

Vanaf 11 juli herleeft de Guldensporenslag in een virtualrealityfilm in de Gravenkapel in Kortrijk. De Kist van Oxford komt voor de gelegenheid als blikvanger een jaar naar de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Daarop staan taferelen van de Guldensporenslag. “Het is de kers op de taart”, zegt schepen van Cultuur Axel Ronse (N-VA).

11 mei