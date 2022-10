Bestuurder schiet vooruit bij manoeuvre en rijdt met Porsche tegen openstaande laadklep

Aan de Standaard Boekhandel in de Doorniksestraat in Kortrijk was een vrachtwagenchauffeur aan het laden en het lossen. Hij wou de laadklep naar beneden laten. Op dat moment nam een 78-jarige bestuurder van een Porsche Panamera 4 vlakbij een parkeerplaats in. Om de vrachtwagenchauffeur toe te laten de laadklep te openen en hem de nodige ruimte te geven, wou de man nog wat verder achteruit rijden in de parkeerplaats. Het liep echter plots fout toen de Porsche vooruit schoot en op de ondertussen geopende laadklep in reed. De klep sneed enkele tientallen centimeters net onder het dak van de luxewagen – nieuwprijs zo’n 150.000 euro – in. De man was onder de indruk, maar bleef ongedeerd. De politie van de zone Vlas zorgde voor de vaststellingen. De Porsche is voorlopig niet meer rijvaardig en moest getakeld worden.