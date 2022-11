Bestelwagen komt op zijkant terecht na klap tegen verlichtingspaal

Kortrijk/Waregem Kortrijk verkoopt voor 25,3 miljoen euro aan industrie­grond voor uitbouw bedrijven­ter­rein Blauwpoort in Waregem tegen 2025

De stad Kortrijk verkoopt 32 hectare industriegrond langs de E17 in Waregem, nabij de oprit richting Kortrijk, aan streekontwikkelaar Leiedal. Om er werk te kunnen maken van het bedrijventerrein Blauwpoort, met een aanbod voor vijftien tot twintig regionale bedrijven, die percelen van 5.000 vierkante meter of meer nodig hebben. De eerste bedrijfsgronden zijn vanaf 2025 te koop. Zijn er niet welkom: bedrijven die voor sterke geur- of lawaaihinder zorgen.

