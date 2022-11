Bestelwagen knalt achterin op file op R8: Vijf auto’s beschadigd en grote verkeershinder

voetbal beker van België Trainer Vincent Euvrard (RWDM) op zijn hoede voor bekerduel: “Kortrijk staat onder zijn waarde geklas­seerd”

De wedstrijden volgen elkaar in ijltempo op voor RWDM, dat er in tien dagen tijd drie op het programma heeft staan. Na de 0-1-zege tegen Dender vorige vrijdag speelt de Brusselse club aanstaande donderdag zijn bekerduel tegen 1A-club KV Kortrijk. Zondagavond sluit de leider in de Challenger Pro League het drieluik af tegen Lommel SK.

17:33