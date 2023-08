“Beste dame, wij hebben de dief opgepakt en uw gestolen step is terug”: politie van Kortrijk lanceert opvallende oproep naar eigenares

De elektrische step werd vrijdagavond gestolen op de Vlasmarkt in Kortrijk. Op camerabeelden die gemaakt werden rond 17.40 uur is de step nog te zien in de handen van een jonge vrouw van wie vermoed wordt dat ze de eigenares is. Tien minuten later werd de tweewieler gestolen, maar de dief kon onderschept worden. De man werd meegenomen voor verhoor. Verder onderzoek moet duidelijk maken of hij ook nog voor andere, eventueel gelijkaardige, diefstallen in aanmerking komt. Intussen is de politie op zoek naar de eigenares van de step. Zij kan zich melden aan het onthaal in het commissariaat, bellen naar het gratis nummer 1701 of mailen naar 1701@pzvlas.be.