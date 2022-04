Bescherming zet deur open voor restauratie verwaarloosde Groeningekapel, ter ere van Guldensporenslag

Kortrijk Stunt met Mercedes G-klasse promoot proteïnewa­ter en GR8 Car show in Xpo

Patrick Lippens (40) en Nicolas Depoorter (29) van Pat-Nutrition breiden hun aanbod proteïnewater uit, met nu ook de smaak ‘forest fruit’. Om dat in de aandacht te brengen, reed het duo in een Mercedes-Benz G klasse deels over een Peugeot en Suzuki. Om zo ook de GR8 car show in Kortrijk Xpo te promoten. Het is hun tweede stunt, na een kerststunt eind 2021 met een Ferrari.

8 april