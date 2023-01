Bert Dewilde ontving 24 jaar geleden president Bush in Kortrijk, nu is bijna iedereen hem vergeten: “Stichter van Vlasmuseum verdient eigen pleinnaam”

Kortrijk Arts botst drie keer in maand tijd, telkens onder invloed: “Ik had problemen, maakte slechte keuzes, maar drink al een tijd geen druppel meer”

Een dokter uit Kortrijk riskeert een serieus rijverbod en een alcoholslot wegens rijden onder invloed en vluchtmisdrijf. Hij veroorzaakte drie ongevallen en was telkens dronken. Eén keer had hij zelfs 4,3 promille alcohol in het bloed. Daarvoor moet hij meer dan 20 pintjes achterovergeslagen hebben. Een collega-geneesheer van de rechtbank onderzocht de man.

