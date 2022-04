BELOOFD IS BELOOFD. Groen en vernieuwd winkelwandelgebied, verdere verlaging Leieboorden, 100 hectare extra bos…: maakt Kortrijk grootse plannen waar?

KortrijkDe beleidsperiode van uw stadsbestuur is na goed drie jaar ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de in 2018 gestelde prioriteiten? We selecteren tien beloftes en zoeken uit wat er al gerealiseerd is en nog op de plank ligt. Vandaag: centrumstad Kortrijk met ambitieuze plannen zoals 100 hectare extra bos, een groener en opgefrist winkelwandelgebied, de verdere verlaging van de Leieboorden en een nieuw muziekfestival. Een stand van zaken.