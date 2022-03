Beloning na derbywinst blijkt ‘vergiftigd geschenk’ voor basketballer: rijverbod en boete na 189 km/u op snelweg met sponsorgeschenkje

Stasegem/Kortrijk Tien maanden cel en boete voor agressieve­ling die man in wurggreep houdt

Een 31-jarige agressieveling uit Kortrijk is dinsdag door de correctionele rechtbank veroordeeld tot een effectieve celstraf van tien maanden en een boete van achthonderd euro. Hij nam een man in een wurghouding op straat in Stasegem. Volgens het slachtoffer achtervolgde de beklaagde hem ook in zijn woning en gaf hij hem verschillende vuistslagen.

15 maart