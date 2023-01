“Belofte Van Quickenborne raakt ons in ons hart”: familie van in Iran tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen veroordeelde Olivier Vandecasteele voert actie in Kortrijk

Olivier Vandecasteele heeft familie in Aalbeke. En hij is zelf vertrouwd met Kortrijk. “Zo zat hij van zijn 12 tot 14 jaar in het Sint-Amandscollege (nu Guldensporencollege, red.)”, zegt zijn zus Nathalie . Ook mama Annie Santy zakte naar de Grote Markt af, waar een foto van de ngo-medewerker te zien is en waar opgeroepen wordt om een petitie van Amnesty International te tekenen. De kaap van 200.000 handtekeningen is al gerond.

“Het is belangrijk voor ons om te voelen dat ook de stad Kortrijk het onrecht aanklaagt. De druk wordt opgevoerd, we blijven hopen op een goeie afloop. We geloven er in. De belofte van federaal minister van Justitie en Kortrijkzaan Vincent Van Quickenborne om Olivier Vandecasteele vrij te krijgen, raakt ons tot in ons hart. Maar de tijd dringt. We hebben Olivier vorige vrijdag nog gehoord. Het is onmenselijk, hoe hij er behandeld wordt. Hij zit nog altijd in een isolatiecel, zijn voeding lijkt nergens op en hij mag per dag maar vijftien minuutjes wandelen, hij ziet amper zonlicht”, vertellen een geëmotioneerde Nathalie Vandecasteele en Annie Santy.