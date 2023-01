Bellegem’s Friethuisje plaatst dievegge op Facebook: “Mensen stelen hier vanalles, we zijn dat beu”

Op de beelden van de diefstal van zo’n twee weken geleden is te zien hoe een oud dametje voorovergebogen de inkomhal van de frituur binnen wandelt. Ze kijkt even om zich heen en begeeft zich daarna naar de kerstdecoratie. Daar is duidelijk te zien hoe ze een stuk kerstdecoratie vastneemt in in haar tas steekt. Daarna wandelt de oudere vrouw doodleuk weg. Voor het Bellegem’s Friethuisje een zoveelste diefstal, deze keer plaatste de zaakvoerder de beelden op Facebook. “Het hele jaar door wordt hier vanalles gestolen”, zucht zaakvoerder Patrick Huyse. “We zijn dat beu. Door deze beelden eens op Facebook te plaatsen willen we tonen dat de diefstallen wel degelijk gezien worden en dat je wordt gefilmd.” Patrick diende geen klacht in bij de politie. “In de meeste gevallen vinden we de dader zelf en gaan we dan vragen om de gestolen spullen terug te geven. Er is altijd wel iemand die de persoon kent. Ik hoop ook dat deze vrouw het decorstuk komt terugbrengen en we geen klacht moeten indienen bij de politie.”