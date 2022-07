Bellegem krijgt kunstmarkt: “Zoals Place du Tertre in Parijs”

BellegemMontebelli is geboren. Een eigenzinnige en gezellige kunstmarkt in Bellegem. Er zijn nog plaatsen voor wie er een stand wil. Deelnemen is gratis.

Montebelli wordt ondersteund door schepen Wouter Allijns, gemeenteraadslid Lien Claassen en gemeenteraadsvoorzitter Helga Kints van Team Burgemeester, allen woonachtig in Bellegem. “We hebben in de regio Kortrijk veel kunstenaars die nooit hun (meester)werken tentoonstellen. Montebelli zal voor één dag dezelfde sfeer creëren als Place du Tertre in Montmartre in Parijs. Kunst en beleving voor jong en oud staan centraal”, aldus het trio.

Montebelli draait rond rustig rondkuieren, kunst bekijken of kopen en een glaasje drinken. Creatievelingen in fotografie, schilderkunst, beeldhouwwerk… zullen er hun gading vinden, op zondag 11 september van 11 tot 18 uur in de nieuwe Brouwtorenstraat en in en rond de Sint-Amanduskerk van Bellegem. En ook kinderen zullen zich van hun creatiefste kant mogen laten zien.

Volledig scherm Wouter Allijns, Helga Kints, kunstenaar Marcel Joniau, Lien Claassen en kunstenaar Ginette Dumortier, allen uit Bellegem © Montebelli

Hetzelfde weekend viert brouwerij Omer Vander Ghinste het 130-jarig bestaan in Bellegem. Waardoor er rond de brouwerij ‘veel leven in de brouwerij’ zal zijn en de lokale horeca een graantje zal kunnen meepikken. “We overleggen in augustus nog met de brouwerij en de horeca om er een mooi geheel van te maken”, aldus de initiatiefnemers van Montebelli. Wie een stand wil op de kunstmarkt, schrijft zich in door te mailen naar montebelli8510@gmail.com. Updates over de kunstmarkt volg je op de Facebookpagina Montebelli.

