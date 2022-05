Belgische spookrijdster en drie anderen sterven bij zware klap op Franse snelweg

Het ongeval dateert al van 4 mei maar raakte nu pas bekend. De vrouw reed toen rond 22 uur op de A1 in de buurt van het Noord-Franse Douai, in de richting van Parijs. Toen ze aan de péage kwam in Fresnes-lès-Montauban, maakte ze rechtsomkeert. Waarom ze dat deed, is niet duidelijk maar de vrouw keerde dus terug in de richting van waar ze kwam. Zowat drie kilometer verderop botste ze frontaal met een ander voertuig. De klap was enorm.

Broer en zus samen begraven

De menselijke tol was bijzonder zwaar. De Belgische automobiliste was op slag dood. In het andere wrak lieten een man van 21 en een meisje van 19 het leven. Haar broer, 15 jaar oud, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Rijsel overgebracht. Hij bezweek een dag later aan zijn verwondingen. Broer en zus waren nog student en woonden in een dorpje met amper 200 inwoners in de buurt van Arras. Ze werden vorige week samen begraven. De verslagenheid in het dorp is enorm. Het lichaam van de Belgische vrouw werd intussen gerepatrieerd naar ons land. Haar uitvaart is inmiddels ook achter de rug.