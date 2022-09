Belgian Cats zakken af naar K voor fandag

handbal eerste nationale Luc Vercaute­ren en Apolloon Kortrijk willen niet opnieuw competitie­start missen: “Overwin­nin­gen niet zomaar te grabbel gooien”

Het handbalseizoen schiet dit weekend uit de startblokken en in eerste nationale is Apolloon Spurs Kortrijk al enkele jaren een van de smaakmakers in de competitie. De paars-witte vereniging kende vorig seizoen een matige start, maar revancheerde zich met zes zeges in de play-offs, een statistiek waar geen enkele concurrent aan kon tippen. In het buren- en bekerduel tegen Izegem ging Kortrijk het voorbije weekend weliswaar nipt, en pas na verlengingen, onderuit.

