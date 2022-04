Belevingswinkel Crinkles Home opent: “Bij ons ontspan je, in een huiselijke sfeer”

KortrijkNabij bouwcentrum Pottelberg is Crinkles Home geopend. De belevingswinkel vol meubels en accessoires en decoraties voor thuis nodigt uit om er in alle rust te snuisteren. “Hier vind je alles om je goed te voelen thuis”, klinkt het.

De nieuwbouw, met 600 vierkante meter winkeloppervlakte op het gelijkvloers en de eerste verdieping, springt in het oog op de hoek van de Dumolinlaan en Doenaertstraat. En zodra je binnen bent, valt de klasse van de zaak op.

Crinkles Home is een initiatief van familiebedrijf Crinkles, met Peter Cattebeke (52) en zijn vrouw Ines Dont (50), zonen Guillaume (21) en Gaëtan (27) en zijn vrouw Emelie Vandenabeele (27). “Het concept rijpte tijdens de coronacrisis. Want sindsdien hechten veel mensen steeds meer belang aan de inrichting van hun huis, zodat ze er zich gelukkig voelen. We spelen daar met Crinkles Home op in. Toen het terrein hier ontwikkeld werd, twijfelden we geen seconde. Ook omdat het vlak bij onze groothandel ligt”, zegt Gaëtan.

Zitmeubilair en zetels

“Het is voor ons belangrijk dat het goed toeven is in Crinkles Home, zonder verplichting om iets te kopen. En dat wie toch koopt, meteen in zijn nopjes is. Want we staan voor kwaliteit”, zegt Gaëtan. “Het aanbod is divers en omvat onder meer zelf ontworpen Nobody kaarsen, een variëteit zitmeubilair en zetels, alles wat onder de vlag van onze home brand zit zoals kwalitatieve handdoeken, fijne en warme accessoires zoals de kleurrijke Assouline-boeken voor op een koffietafel en indrukwekkende fotokunst op plexi. Crinkles Home staat voor de beste prijs-kwaliteit verhouding, door zoveel mogelijk te werken met Europese topproducenten. Alles wat in de winkel te zien is, is te koop.”

interieurbeeld

Crinkles heeft verder al sinds de opening van het winkelcentrum een in kledij, schoenen, handtassen en accessoires gespcialiseerde damesmodezaak in K in Kortrijk. “Er is een duidelijk verschil: in Crinkles K vind je alles voor jezelf, in Crinkles Home vind je alles voor thuis”, besluit Gaëtan.

Crinkles Home, er is een ruime parking achter het pand, is elke week van maandag tot zaterdag open, telkens van 10 tot 18.30 uur. Er zijn plannen om er later ook activiteiten te houden zoals workshops, demonstraties en een ladies night. Meer info vind je op de Facebookpagina Crinkles home & fashion.

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld

interieurbeeld