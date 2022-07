Beleef nieuwe Durfbar nabij verlaagde Leieboorden: “Inspirerende horecaplek voor elke Kortrijkzaan”

KortrijkWie zin heeft in een lekker drankje in de nabijheid van de verlaagde Leieboorden, kan in Broelkaai 6 eens Durfbar bezoeken. Angelina Toemasian laat iedereen zich welkom voelen in de nieuwe horecaplek, een ideale plaats voor ontmoetingen en inspirerende gesprekken.

Durfbar is een plaats om met vrienden te chillen, je boterhammen op te eten ’s middags of je kinderen te laten ravotten in de prachtige afgesloten stadstuin. Het is een levendig en open huis voor elke Kortrijkzaan, met ook een gezellig terras op de Broelkaai aan de verlaagde Leieboorden.

Durfbar is ook het ankerpunt voor alle activiteiten die uitgerold worden in het kader van DURF2030. Dat is het traject waarmee Kortrijk meedingt naar de erkenning als Culturele Hoofdstad van Europa in 2030. Vanaf september zal Durfbar één keer per maand de plek zijn waar durvers samen aan hun projecten werken en deelnemen aan workshops, inspiratiesessies of debatten.

Durfbar is sinds deze zomer tijdens de week open van dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 12 tot 19 uur. Verenigingen, partners en lokale ondernemers kunnen de site na de openingsuren en in het weekend huren. Dat gebeurde bijvoorbeeld eerder al met het Regenboogcafé. En ook de openluchtcinema van kunstencentrum BUDA strijkt er neer. Wie zelf iets wil organiseren in de Durfbar, de Broeltuin of de Orangerie: spring gerust eens binnen in Durfbar om meer info te verkrijgen of mail naar angelina.toemasian@kortrijk.be.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.