Beleef met hoofdtelefoons muziek-geïnspireerde yoga, in groene oase in Kortrijk: “Ultieme ontspanning voor lichaam en geest”

Molly deed jaren ervaring op in yogastudio’s verspreid over Australië, Indonesië en Costa Rica. Omdat ze gelooft dat muziek de kracht heeft om ook niet altijd te verwoorden emoties naar boven te brengen, startte ze samen met haar partner Tom Callens Sound On Yoga op. Zo combineert ze al haar passies. Ze neemt in haar sessies aan ademhalingsoefeningen gelinkte vloeiende Vinyasa yoga op en mixt haar eigen muzieksessies op maat.

En dit alles gebeurt buiten, in prachtige natuuromgevingen. “Om zo voor een ultieme ontspanning van lichaam en geest te gaan. Via de comfortabele draadloze hoofdtelefoons ervaar je een intense connectie tussen muziek en live instructies. Je mist nooit een beat of pose en regelt zelf je volume. Het is een geweldige ervaring, voor alle leeftijden. Zo houden ook tieners van de super coole yoga-, muziek- en buitensfeer”, vertellen de organisatoren.

Er is op woensdag 11 mei van 16 tot 17 uur een Sound On Yoga event in park De Blauwe Poort. Ook beginners zijn welkom. Je moet online inschrijven voor Park Yoga @ Blauwe Poort, want het aantal headsets is beperkt. Breng ook je eigen yogamat of grote handdoek mee. En kom tien minuutjes op voorhand al naar het park. De sessie duurt een uur. Molly geeft les in het Engels (Aussie). Deelnemen kost 15 euro per persoon. Er is een korting voor een groep van vijf personen. Die betalen samen 60 euro. Info en inschrijven: www.soundonyoga.com.