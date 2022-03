Beleef gastronomie op sterrenniveau in… circustent: “Met ‘live-cooking-show’, in centrale open keuken”

“Eten moet voelen als muziek, een tinteling tot diep in je ziel”, zegt Xander Verzele. Zijn concept Geskift, de naam betekent in meer algemeen Nederlands ‘eens zot doen’, past perfect in dat plaatje. Pop-uprestaurant Geskift opent op zaterdag 2 april en is een maand elke vrijdag-, zaterdag- en zondagavond open.

“Het wordt een gastronomische belevenis, waarbij u enkel tussen een vier-, vijf- of zesgangenmenu kiest. Het menu combineert alledaagse en vergeten ingrediënten. De bereidingswijze en presentatie zullen u omver blazen”, verzekert Sarah Kemseke van Hoeve De Blauwpoorte in de Leynvaalsstraat 1 in Kortrijk. Zo omvatten de hoofdgerechten ‘Drop that biet’ rode biet met eend en kersenbloesem of ‘Sympathy for the Devil (of the sea)’ duivel uit de zee met knolselder en venkel of ‘Chasing your Tail’ Cannelloni ossenstaart, shiitake en aardappel.