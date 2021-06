Bekende horecabaas en ambiancemaker Steven (50) bezwijkt na hartfalen: “Mijn broer was te goed, hij hielp iedereen”

Kortrijk Delabie Motors koopt schilderij tegen borstkan­ker

12:15 Kunstenares Mónica Villarroel, haar huisje in de Leeuw van Vlaanderenlaan in de wijk Sint-Jan is als kleurrijk ‘schildersparadijs’ gekend, liet eind april een schilderij tegen borstkanker veilen. Het schilderij werd voor 1.000 euro gekocht door Claudia Claes van garage Delabie Motors in Marke. De opbrengst gaat integraal naar Think Pink. Dat is een vzw die tegen borstkanker strijdt.