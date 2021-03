Bejaarde vrouw sterft bij woningbrand in Kortrijk, zes woningen geëvacueerd

Rond 21.30 uur liep bij de hulpdiensten de melding van de woningbrand in de Theodoor Sevenslaan in Kortrijk binnen. “Toen we arriveerden, zagen we rook aan de bovenkant van het rolluik aan de voorkant van de rijwoning”, aldus Hans Van Poucke van de brandweerzone Fluvia. “Buren maakten er ons attent op dat de brand vooral aan de achterkant woedde. Dat bleek ook, want de achterzijde van de woning stond volledig in lichterlaaie. We concentreerden ons op de benedenverdieping omdat we ook te horen hadden gekregen dat de bewoonster slecht te been was en wellicht nog in de woning aanwezig was.”