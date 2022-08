Beiaardier uit Verenigde Staten speelt maandag in Sint-Maartenskerk

Voetbal Jupiler Pro League Bilal Messaoudi wil hoge toppen scheren bij KV Kortrijk: “We ambiëren de achtste plaats”

Op de openingsspeeldag verloor KV Kortrijk in eigen huis met 0-2 tegen OHL. Zondag trekken de Kerels naar Seraing en is een zege een must. Bilal Messaoudi is een man die de wedstrijd wel eens in een beslissende plooi kan leggen. De Algerijn hoopt dit seizoen helemaal door te breken en zo belangrijk te zijn voor de ploeg.

29 juli