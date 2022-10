Beelden tonen hoe Maserati wegscheurt van politie: E17 even afgesloten voor achtervolging, gestolen voertuig in brand gestoken

De achtervolging startte in Laarne, daarna ging het vliegensvlug richting E17. De politie zat een gestolen Maserati met Franse nummerplaat achterna. Uit veiligheidsoverwegingen werd de autosnelweg aan alle op-en afritten in de regio rond Kortrijk en Menen volledig afgesloten. Volgens onze informatie raakten de inzittenden tot over de Franse grens en werd het voertuig daarna in brand gestoken. Of de inzittenden gevat zijn, is niet duidelijk.